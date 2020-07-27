Средний тестовый балл по ЕГЭ за год вырос

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27.07.2020, 12:16, Новости дня

Средний тестовый балл по ЕГЭ вырос в 2020 году по сравнению с результатами экзаменов в 2016–2020 гг., несмотря на дистанционный формат обучения в связи с пандемией коронавируса, сообщило Минпросвещения.

Согласно данным ведомства, по литературе средний балл вырос на 4,97 до 60 баллов, по истории – на 4,68 до 51,7, по географии средний балл вырос до 55,3 (плюс 4,62), по профильной математике – до 49,6 (плюс 4,27). Кроме того, на 2,48 увеличился средний балл по ЕГЭ по информатике – до 58,7, по русскому языку – на 2,3 до 69,3, по физике – на 2,13 до 52,4. Средний балл по ЕГЭ по обществознанию составил 54,4 (плюс 1,65), по химии – 54,3 (плюс 0,13), передает ТАСС.

Основной период ЕГЭ в 2020 году прошел с 29 июня по 25 июля. Всего на участие в экзаменах зарегистрировано около 714 тыс. человек. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы.

Напомним, в субботу сообщалось, что выпускник школы из Костромы сдал все дисциплины единого госэкзамена на 100 баллов.





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