 

53% украинцев не доверяют Зеленскому – опрос

27.07.2020, 12:15, Новости дня

53% украинцев не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют опубликованные 27 июля результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

27% опрошенных доверяют бывшему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, не доверяю – 63%. Сопредседателю “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрию Бойко доверяют 23% респондентов, не доверяют – 57%.

Следом за ними идут мэр Киева Виталий Кличко – 22% и 67% соответственно, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков – 21% и 46% (еще 23% опрошенных не знают, кто это такой), лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко – 20% и 74%, а также народный депутат от “Европейской солидарности”, пятый президент Украины Петр Порошенко – 19% и 76%.

Помимо этого, “Рейтинг” опубликовал инфографику, отображающую динамику уровня доверия украинцев Зеленскому, Порошенко и беглому экс-президенту Виктору Януковичу. 

Фото: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 15-го по 20 июля 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрошено 2000 респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / В Одессе начали поднимать затонувший танкер Delfi

08.07 / Фигуристка Сотскова завершила спортивную карьеру

18.07 / Германия, Франция и Италия задумались ввести санкции против нарушителей оружейного эмбарго в Ливии

25.06 / COVID-19 в Киеве: 81 новый случай

27.06 / Ляшко рассказал об отношениях с Кличко

01.07 / Немецкий политик: Голосование в Крыму проходит демократично и транспарентно

09.07 / В поселок, где живет Смолий, привезли гробы и венки

18.07 / В Киеве стреляли в таксиста – полиция

28.06 / В Украине второй день подряд фиксируется снижения числа новых случаев COVID-19

24.07 / Эксперт: Нападение на хабаровского активиста невыгодно ни местной, ни федеральной власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска