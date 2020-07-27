В РФ решили приравнять к наркотикам 11 новых веществ

27.07.2020, 11:53, Новости дня

Правительство подготовило проект постановления о внесении в перечень прекурсоров психотропных и наркотических средств 11 веществ, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Документ предлагает внести дополнения в некоторые акты правительства РФ «в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ».

Так, в проекте постановления предлагается внести в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 11 новых веществ, формулы которых приведены в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости».

Кроме того, проектом предлагается определить крупные и особо крупные размеры данных 11 прекурсоров для статей 228.3, 228.4 и 229.1 УК РФ.

«Учитывая, что предлагаемые проектом постановления изменения повлекут новые обязанности и ограничения (получение лицензий на оборот прекурсоров НС и ПВ и соблюдение лицензионных требований при осуществлении деятельности, связанной с их оборотом), во избежание негативных последствий для субъектов предпринимательства проектом постановления предусмотрен особый порядок вступления его в силу», – отмечается в документе.

Напомним, в конце июня в Москве задержали трех подозреваемых в создании двух нарколабораторий, всего изъяли наркотиков на сумму свыше 100 млн рублей.