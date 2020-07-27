Человек пострадал в перестрелке у бара в Уфе

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27.07.2020, 11:08, Новости дня

Один человек пострадал в вооруженном конфликте около бара в Уфе, возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах города.

«Инцидент произошел в ночь на понедельник около одного из ночных баров на улице Чернышевского в Уфе. Между двумя мужчинами возник конфликт, из заведения вышли их друзья, произошла перестрелка из пневматического оружия. Один человек с травмами обратился за медицинской помощью», – передает РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах Уфы.

В МВД по Башкирии сообщили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «хулиганство». По предварительны данным, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений между несколькими мужчинами», –прокомментировали в пресс-службе башкирской полиции.





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