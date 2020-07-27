Избитый в Запорожье военнослужащий умер в реанимации

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27.07.2020, 11:05, Новости дня

Сегодня утром в реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм умер солдат полка “Азов” Олег Черевко, который был избит после того, как сделал замечание пристававшему к женщинам мужчине. Об этом сообщает пресс-служба полка.

Военнослужащий с позывным Смерть служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. 

Военный приехал в Запорожье в кратковременный отпуск, вечером 21 июля его избили.

“Ожидая жену под магазином, азовец не смог стерпеть нахального поведения незнакомого мужчины, который приставал к прохожим девушкам. Наш побратим сделал ему замечание, за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно – перелом основания черепа. Трое суток врачи боролись за жизнь азовца, к сожалению, вывести его из комы так и не удалось”, – говорится в собщении.

В “Азове” рассказали, что Черевко пришел в полк в начале 2018 года. До этого служил в рядах различных подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. С 2015 года он защищал Широкино, воевал в Авдеевке, служил в зенитно-ракетном подразделении Нацгвардии.

“Полк “Азов” выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего. Наше подразделение обещает, что не даст спустить с рук это преступление извергу, удар которого убил нашего побратима. Мы потеряли настоящего воина, патриота, порядочного и смелого человека. Олег Черевко навсегда останется в нашей памяти”, – говорится в сообщении.

Коммунарский районный суд Запорожья 24 июля избрал меру пресечения с минимальным залогом в 40 тыс. грн мужчине, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений военнослужащему. Правоохранители говорили о намерении оспорить решение суда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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