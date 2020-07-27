 

“Так не поступают”. Гендиректор “Шахтера” прокомментировал переход Луческу в “Динамо”

27.07.2020, 11:05, Новости дня

“Очень сложно” найти причины, по которым румынский специалист Мирча Луческу согласился тренировать киевское “Динамо” после того, как работал в “Шахтере”. Об этом 26 июля в эфире телеканала “Украина 24” заявил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

“Мы уже анализировали, смотрели причины принятия этого решения, но ответ найти очень сложно. Единственное, когда президент “Динамо” подходил к ультрас, он сказал, что беседовал с Луческу, и тот сказал, что не очень доволен, что президент “Шахтера” его уволил, поэтому он якобы злой на него и хочет доказать, что это было неправильное решение. Может быть это одна из причин”, – сказал он.

По словам гендиректора “Шахтера”, решение Луческу “обходить стороной” не следует.

“Я, например, в клубе проработал больше 17 лет. Я не представляю себе в страшном сне, что я могу очутиться в киевском “Динамо”. Я не иностранец, может, у иностранцев это происходит как-то проще. Если все подытожить, вы знаете, что Луческу называют Мистером. Поступок, который он совершил – мистеры так не поступают”, – заявил Палкин.

С 2004-го по 2016 год Луческу тренировал главных конкурентов киевлян по украинской Премьер-лиге – донецкий “Шахтер”.

23 июля 2020 года Луческу стал новым главным тренером “Динамо”. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.

Сейчас Луческу находится за пределами Украины. По данным СМИ, в Киев он вернется 29 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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