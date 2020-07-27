Акции в городах США: столкновения протестующих с федеральными агентами

27.07.2020, 11:01, Новости дня

АТЛАНТА, ДЖОРДЖИЯ – В нескольких американских городах на выходных прошли акции протеста, которые переросли в насилие. У здания суда в Портленде, штат Орегон, произошли столкновения демонстрантов с федеральными агентами, в Сиэтле полицейские были вынуждены отступить к зданию участка, в Калифорнии и Вирджинии происходили поджоги машин.

Акция протеста против полицейского насилия, проходившая в Остине, штат Техас, обернулась смертельным исходом, когда, как утверждает полиция, один из участников был застрелен человеком, въехавшим в толпу демонстрантов. В Ороре, штат Колорадо, человек получил огнестрельное ранение, когда машина въехала в участников акции протеста, сообщили власти.

Волнения в субботу и в ночь на воскресенье стали продолжением многонедельных акций протеста против расовой несправедливости и обращения полиции с людьми с небелым цветом кожи, которые начались после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Чернокожий Флойд умер, будучи закованным в наручники, после того как белый полицейский прижимал его шею коленом около восьми минут, несмотря на слова Флойда о том, что он не может дышать.

В Сиэтле полицейские отошли в полицейский участок в ночь на воскресенье, через несколько часов после крупных демонстраций в районе Кэпитол-Хилл. Некоторые демонстранты задержались после того, как полицейские вошли в здание участка около часа ночи, но большинство вскоре ушли, как можно заключить на основе видео, размещенного в Интернете.

На ночной пресс-конференции начальник полиции Сиэтла Кармен Бест призвала к миру. Во время беспорядков на выходных в полицейских летели камни, бутылки и фейерверки. Полиция сообщила об аресте 45 человек за нападения на офицеров, воспрепятствование их деятельности и отказ разойтись. В столкновениях пострадал 21 офицер, но в большинстве случаев полученные травмы являются незначительными, сообщила полиция.

В Портленде тысячи человек собрались в субботу вечером еще на одну ночь протестов против убийства Джорджа Флойда и присутствия федеральных агентов, недавно направленных в город президентом Дональдом Трампом. Демонстранты прорвали заграждение, установленное вокруг здания федерального суда, где разместились агенты.

Полиция квалифицировала происходящее как гражданские беспорядки и примерно в 1:20 ночи приказала людям покинуть территорию вокруг суда под угрозой ареста, заявив в Твиттере, что насилие создало «серьезную угрозу» для общественности. Примерно через 20 минут федеральные офицеры и местная полиция попытались очистить территорию и применили слезоточивый газ, но демонстранты оставались на месте после 2:30, сформировав шеренги на перекрестках и держа самодельные щиты, в то время как полиция патрулировала и перекрывала прилегающие к району кварталы. Были произведены многочисленные аресты, но точное их число пока неизвестно.

В столице Техаса Остине 28-летний Гаррет Фостер был застрелен в субботу вечером человеком, который въехал в участников марша против полицейского насилия.

Начальник полиции Остина Брайан Мэнли сообщил, что машина повернула на улицу, где стояли демонстранты и посигналила. Водитель и несколько очевидцев сообщили, что Фостер подошел к водителю и направил на них автомат.

На видео, которое транслировалось в Facebook, слышно, как сигналит автомобиль, после чего раздаются несколько выстрелов, демонстранты начинают кричать и разбегаются в поисках укрытия. После этого видно, что полицейские пытаются оказать помощь человеку, лежащему на улице.

По словам Мэнли, водитель сам позвонил в службу 911, чтобы сообщить об инциденте, и был задержан, но потом освобожден. Полиция не сообщила имя водителя.

Мать Гаррета, Шейла Фостер, заявила, что ее сын перевозил через перекресток свою невесту на инвалидной коляске, когда подозреваемый «беспорядочно» ехал через толпу. По ее словам, ей сказали, что водитель выстрелил в ее сына три раза.

Тем временем в Ороре, пригороде Денвера, демонстрант ранил человека, после того как машина въехала в демонстрацию на автомагистрали, сообщила полиция. Раненый был доставлен в больницу в стабильном состоянии. Полиция не раскрыла многих подробностей, касающихся стрельбы. В частности неясно, находился ли пострадавший в машине. Полиция сообщила в Твиттере, что демонстранты также нанесли «серьезный ущерб» зданию суда.

Демонстранты в Окленде, штат Калифорния, подожгли здание суда, повредили полицейский участок, разбили окна, рисовали граффити, запускали в полицейских фейерверки и ослепляли их лазерами, после того как мирная демонстрация в субботу вечером переросла в беспорядки.

В столице Вирджинии Ричмонде во время столкновений сотен демонстрантов и полицейских вечером в субботу был подожжен мусоровоз. Около 23 часов полиция квалифицировала мероприятие как «незаконное собрание» и, судя по всему, применила слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу. Пять человек были арестованы, им предъявлены обвинения в незаконном собрании. Еще один человек был арестован и обвинен в беспорядках и нападении на сотрудника правоохранительных органов.

В центре Атланты в воскресенье федеральные агенты оценивали ущерб, нанесенный зданию Службы иммиграционного и таможенного контроля, где вечером в субботу были разбиты окна. Никаких арестов произведено не было.

В Балтиморе люди из группы из почти 100 человек в субботу вечером нанесли антиполицейские надписи на здании Братского ордена полиции и прилегающих тротуарах, сообщила газета Baltimore Sun.