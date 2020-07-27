 

Ураган «Дуглас» угрожает Гавайям

27.07.2020, 11:01, Новости дня

Ураган «Дуглас», который проходит через гавайские острова Оаху, Кауаи и Ниихау, несет с собой проливные дожди и прибойные волны, в то время как остатки бывшего урагана «Ханна» обрушили ливни на северные районы Мексики и юг Техаса.

Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что в некоторых районах Гавайев, включая Оаху, где находится столица штата, Гонолулу, ожидается от 7 до 15 сантиметров осадков в ночь на понедельник, что создает угрозу ливневых паводков и оползней.

Скорость ветра внутри «Дугласа» в ночь на понедельник достигала почти 140 километров в час.

Понизившаяся до уровня тропической депрессии «Ханна», как ожидается, в понедельник ослабнет настолько, что потеряет статус тропического шторма, но будет по-прежнему представлять угрозу в виде проливных дождей и потенциальных наводнений.

Метеорологи заявили, что наибольшему риску подвергаются мексиканские штаты Коауила, Нуэво-Леон и Тамаулипас, где в понедельник может выпасть от 15 до 30 сантиметров осадков.

«Ханна» обрушилась на побережье Мексиканского залива в Техасе в субботу как ураган первой категории, принеся с собой проливные дожди и сильные ветры, что осложнило и без того напряженную ситуацию с эпидемией коронавируса.

Некоторые пациенты с COVID-19 были эвакуированы в другие больницы дальше от побережья, чтобы освободить места для экстренных случаев, связанных со штормом.

«Ханна» привела к отключению электроэнергии в некоторых районах на юге Техаса, разрушила лодки и затопила улицы, но сообщений о гибели людей или серьезных травмах в Техасе или Мексике не поступало.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / На шведов смотрят в Европе, как на прокаженных

17.07 / В ответ на «Кавказ — 2020» Украина проведёт собственные военные учения

25.06 / Ситуация с коронавирусом вновь обострилась в США

09.07 / В Госдуму внесен проект о лишении свободы за пропаганду наркопотребления в Сети

21.07 / Нью-Джерси: подозреваемый в нападении на дом судьи найден мертвым

25.06 / Суд признал строительство китайского завода на Байкале незаконным

21.07 / Саммит ЕС показал смещение баланса сил в Европе

02.07 / 3 июля Верховная Рада проведет внеочередное заседание – Арахамия

21.07 / Луцкий террорист больше минуты ждал задержания у автобуса. Видео

24.06 / Безопасности в мире угрожают Россия и Китай – генсек НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска