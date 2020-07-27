Разработан способ, который позволит сканировать кровеносные сосуды изнутри

27.07.2020, 10:42, Новости дня

Международная команда ученых создала самый маленький в мире эндоскоп, который для построения трехмерной карты кровеносной системы может проникать в сосуды.

Диаметр устройства с особой защитной оболочкой составляет 0,5 миллиметра. Кроме этого, в состав крошечного устройства вошла напечатанная на трехмерном принтере линза с боковым диаметром менее 0,13 миллиметров.

По словам ученых, целью использования аппарата является сканирование кровеносных сосудов на предмет жировых отложений и представление маршрута эндоскопа в виде трехмерной карты. Устройство было успешно протестировано в кровеносных сосудах мышей и человека.