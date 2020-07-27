 

Разработан способ, который позволит сканировать кровеносные сосуды изнутри

27.07.2020, 10:42, Новости дня

Международная команда ученых создала самый маленький в мире эндоскоп, который для построения трехмерной карты кровеносной системы может проникать в сосуды.

Диаметр устройства с особой защитной оболочкой составляет 0,5 миллиметра. Кроме этого, в состав крошечного устройства вошла напечатанная на трехмерном принтере линза с боковым диаметром менее 0,13 миллиметров.

По словам ученых, целью использования аппарата является сканирование кровеносных сосудов на предмет жировых отложений и представление маршрута эндоскопа в виде трехмерной карты. Устройство было успешно протестировано в кровеносных сосудах мышей и человека.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / “Еще бы узаконить проституток и траву – тогда заживем!” Фотожабы на легализованный Верховной Радой игорный бизнес

26.07 / Мирча Луческу покинул Украину – СМИ

21.07 / Lamborghini выпустила самый эксклюзивный Aventador SVJ

21.07 / Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото в обнимку с Конором Макгрегором

21.07 / Дегтярев ответил на вопрос об участии в выборах

10.07 / Киев прояснил позицию по Минским соглашениям

26.06 / Минздрав отложил вступление в силу новых правил получения медсправок для водителей

08.07 / Общество: Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

30.06 / Адвокат заявил о проблемах с сердцем у Ефремова

22.07 / Против луцкого террориста открыли четыре уголовных дела

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска