Кандидат от КПРФ сдал подписи для регистрации на выборах главы Приангарья

27.07.2020, 9:48, Новости дня

Депутат Госдумы Михаил Щапов передал в избирком Иркутской области 264 подписи депутатов и глав муниципальных образований для регистрации на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе избиркома.

Щапов, выдвинутый КПРФ, передал документы утром 27 июля. Он стал первым кандидатов в иркутские губернаторы, который сдал необходимые 264 подписи – это максимально допустимое количество подписей для прохождения муниципального фильтра, информирует ИА «ИрСити».

«Сегодня сдал подписи муниципальных депутатов. Сделал это сразу, как только были завершены все необходимые проверки. Не вижу смысла играть в политтехнологические игры и выжидать до последнего момента», – написал сам Щапов в Telegram.

Депутат поблагодарил муниципальных депутатов и свою команду, собиравшую подписи, информирует «Тайга.инфо».

На выборы также пошли назначенный президентом врио губернатора Игорь Кобзев (самовыдвиженец при поддержке «Единой России»), независимый мэр Бодайбо Евгений Юмашев (самовыдвиженец), Андрей Духовников (ЛДПР), Максим Евдокимов («Родина»), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Григорий Вакуленко («Гражданская платформа»), Геннадий Щадов (КПСС), а также другие самовыдвиженцы Юлия Бережнова, Денис Букалов, Вадим Катков, Наталья Киселева (уже снялась), Валерий Николаев, Александр Плескач. Анатолий Сопов, Андрей Ибрагимов, Сергей Гагаркин.

Выборы губернатора запланированы на 13 сентября.