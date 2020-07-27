 

Компания Nissan выпустит новый электрокар для сегмента SUV

27.07.2020, 9:35, Новости дня

Японская компания Nissan намерена выпустить новый полноразмерный электрический внедорожник.

К настоящему времени объявлено, что автомобиль получил современную архитектуру CMF-EV, которая уже успела себя зарекомендовать в модели кроссовера Ariya. Серийное производство электрического внедорожника стартует в следующем году. Пока отсутствуют точные характеристики о новинке, однако эксперты уверены тем, что здесь предложат достаточную производительность и автономность.

Вместе с тем самыми востребованными такие модели остаются на американском и китайском рынках, куда в дальнейшем и отправится электрокар. Предварительный запас хода нового внедорожника от Nissan составит около 500 километров.





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