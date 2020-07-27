Роскачество рассказало об опасности нарезанного хлеба

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27.07.2020, 8:30, Новости дня

Хлеб, который реализуется в нарезанном и упакованном виде, в большей степени подвержен появлению плесени, говорится в сообщении Роскачества.

«Хлеб, который реализуется в нарезанном и упакованном виде, в большей степени подвержен плесневению, потому что при нарезке хлеба увеличивается площадь поверхностей, доступных для плесени», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Эксперты предупреждают, что в хлебобулочных изделиях недопустима любая плесень; при этом идеальным местом для ее развития является любое изделие, особенно в упакованном виде в полимерной пленке. Исключение – продукция с пониженной влажностью: сушки, сухари, соломка, хрустящие хлебцы, хлебные палочки, хотя при хранении в сыром помещении и нарушении целостности упаковки на них тоже возможно развитие плесени.

Скорость появления видимых признаков плесневения зависит от условий хранения и вида хлебобулочных изделий, способа приготовления, санитарного состояния производства, а также вида плесени и ее физиологических особенностей. Пшеничный и ржаной хлеб не могут заплесневеть в течение суток после выпечки.

Пораженный хлеб покрывается пушистым налетом разнообразных цветов: белого, серого, зеленого, желтого, голубоватого, черного. Чаще всего развивается зеленая, чернильная (сине-зеленая) и черная плесень: она продуцирует вещества, которые могут оказывать острое токсическое или канцерогенное действие. Самыми ядовитыми считаются желтая плесень и черная гниль.

Прорастание невидимого мицелия гриба внутрь и формирование плесени на поверхности хлеба происходит одновременно. Но заметить ее сначала очень сложно, поэтому стоит ориентироваться на вкус и запах. «Если у изделия появился легкий прогорклый или плесневый запах, это свидетельствует о том, что процесс микробной порчи уже начался. Такой хлеб лучше не употреблять в пищу», – советуют эксперты.

В домашних условиях хлеб лучше хранить в сухом темном месте, подальше от источников сырости и нагрева: например, в хлебнице, при температуре плюс 20–25 градусов и влажности воздуха не выше 70%. Хлеб не должен находиться рядом с поверхностями, где образуется конденсат; если хранится в полимерной упаковке, его нельзя держать на солнце. Кроме того, в в полиэтиленовом пакете хлеб плесневеет быстрее, чем в бумаге или под полотенцем, так как некуда испаряться влаге, отмечают эксперты.

Напомним, ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам выбирать хлеб без вмятин и трещин, а также покупать продукт только к очередному приему пищи.





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