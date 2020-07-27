 

Зюганов счел пчелиные законы идеальными для строительства партии

27.07.2020, 6:16, Новости дня

Пчелиные законы идеально подходят для строительства партии, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он заявил, что «матку все слушают», нет права «ни перечить, ни возражать», а когда «выводят вторую матку, две матки не живут, она пытается ее проколоть жалом».

«Пчелы ее не имеют права трогать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Семья Зюганова занимается пчеловодством уже в нескольких поколениях, издана книга политика «На пасеке у Зюганова».





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