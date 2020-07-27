 

Трамп объявил режим ЧС в Техасе

27.07.2020, 5:30, Новости дня

Из-за урагана «Ханна» в Техасе объявлен режим чрезвычайной ситуации, соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.

Трамп велел направить штату федеральную помощь, передает ТАСС.

Ураган вышел на побережье Техаса в субботу и затем начал слабеть. Из-за обрыва проводов без электричества остались около 300 тыс. потребителей, передает РИА «Новости».

При этом циклон вызвал проливные дожди и наводнения в ряде прибрежных районов на юге Техаса, передает ТАСС.

Напомним, Трамп ввел режим ЧС на Гавайях в связи с ураганом «Дуглас».

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике с июня до конца ноября.





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