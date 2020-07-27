Стала известна дата предвыборного съезда “Слуги народа”

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27.07.2020, 5:20, Новости дня

Всеукраинский съезд партии “Слуга народа” пройдет в Киеве 21 августа. Об этом 25 июля сообщила в Facebook народный депутат от этой политсилы Евгения Кравчук.

“Надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности глав областных центров. Также выдвинем кандидата на довыборах [в Верховную Раду] по 208-му округу”, – написала она.

💥Рік тому – після перемоги на парламентських виборах – ми з колегами фактично опинилися під «мікроскопом». Для багатьох…

Posted by Yevheniya Kravchuk on Laupäev, 25. juuli 2020

Предыдущий съезд “Слуги народа” проходил в два этапа: 10 ноября 2019 года и 15 февраля 2020-го. На нем избрали главой партии Александра Корниенко, который сменил Дмитрия Разумкова.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Одновременно должны состояться довыборы в парламент в округе №208 в Черниговской области. Здесь в 2019 году народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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