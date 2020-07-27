«Вектор» начинает клинические испытания вакцины от коронавируса

27.07.2020, 3:08, Новости дня

С понедельника центр «Вектор» начинает клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщают информационные агентства.

Будут вакцинированы первые добровольцы, передает РИА «Новости».

Испытания начнут с группы из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Позднее к испытаниям присоединятся добровольцы в возрасте до 60 лет. Всего планируется проверить вакцину на 300 добровольцах, включая 60 сотрудников центра. Первый этап клинических исследований завершится в сентябре.

Напомним, 24 июля Роспотребнадзор сообщил, что «Вектору» разрешили клинические испытания вакцины от коронавируса.

Отметим, что Минобороны РФ и Исследовательский центр имени Гамалеи уже успешно завершили фазу клинических испытаний.



