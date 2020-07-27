 

Волкер назвал Путина “слабым политическим лидером”

27.07.2020, 3:06, Новости дня

Как политический лидер президент России Владимир Путин “слабый”. Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил проекту “Крым.Реалии” в интервью, видеоверсия которого была опубликована 26 июля.

Американский дипломат ответил на вопрос журналиста, “когда Россия изменится”.

“Это невозможно предвидеть. впрочем, мы видим слабую систему, видим слабого политического лидера, наблюдаем упадок экономики и инфраструктуры, сокращение населения. Россия – это сила, у которой есть много средств, но все эти средства она со временем теряет. А вот Украина, Европа и США тем временем будут оставаться очень сильными”, – сказал Волкер.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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