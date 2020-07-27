Нейросеть обучили выявлять опухоль мозга

27.07.2020, 0:40, Новости дня

Международной командой ученых была предложена новая модель классификации снимков МРТ на основе технологий глубокого обучения нейронной сети, позволяющая более быстро и точно обнаруживать злокачественные опухоли мозга.

Модель выполняет классификации в три этапа. Сначала происходит предварительная обработка данных, затем уменьшение размерности изображений и вычислительный этап. Во время статистической проверки обнаружилось, что по времени обучения и точности классификации предложенная гибридная модель опережает известные аналоги.

Методы, которые были разработаны во время исследования, в будущем могут быть использованы для разработки автоматизированных систем диагностики, а также выявления опухолей по снимкам МРТ.