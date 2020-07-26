Новые меры по соблюдению режима прекращения огня вступили в силу в Донбассе

26.07.2020, 23:53, Новости дня

С понедельника в Донбассе вступают в силу дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, сообщают информационные агентства.

Глава представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что силы республики «продолжают выполнять взятые на себя обязательства», передает РИА «Новости».

Оперативные группы представительства ДНР «контролируют обстановку на линии соприкосновения». ДНР готова «реагировать на нарушения противника», в частности, «задействовать механизм, прописанный в дополнительных мерах», сказал он.

Как отметил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, новые меры должны соблюдаться до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта и не могут быть даже частично отменены никакими другими приказами, в том числе секретными, передает ТАСС.

22 июля Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала вступление в силу дополнительных мер контроля за прекращением огня.



