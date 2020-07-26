В Алабаме прощаются с Джоном Льюисом

26.07.2020, 22:56, Новости дня

Тело покойного конгрессмена Джона Льюиса, ставшего символом борьбы за гражданские права, в воскресенье было перенесено через мост Эдмунда Петтуса в Сельме, штат Алабама.

Речь идет о месте, где Льюис и другие участники демонстрации за гражданские права были избиты в «Кровавое воскресенье» 1965 года. Церемония открыла второй из шести дней мероприятий памяти Льюиса, скончавшегося 17 июля в возрасте 80 лет после продолжавшейся год борьбы с онкологическим заболеванием поджелудочной железы.

Вечером в воскресенье тело Льюиса будет доставлено в столицу Алабамы Монтгомери, где мэр города Стивен Рид предложил людям выстроиться вдоль тротуаров на заключительном этапе процессии. Власти просят людей надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.

Губернатор Алабамы Кэй Айви распорядилась приспустить флаги в субботу и воскресенье в память о Льюисе.

Тело Льюиса будет выставлено для прощания в Капитолии Алабамы в Монтгомери, затем в Капитолии Джорджии в Атланте и в Капитолии в Вашингтоне.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл объявили, что посетители смогут проститься с Льюисом в Капитолии США в понедельник и вторник.

Из-за пандемии прощание будет проходить рядом со зданием, а не в ротонде Капитолия, как обычно.

Льюис, демократ из Джорджии, будет вторым чернокожим законодателем, тело которого выставляется в Капитолии для прощания. Первым был конгрессмен Элайджа Каммингс, умерший в прошлом году.

Семья Льюиса сообщила, что на предстоящей неделе в Вашингтоне также пройдет шествие, и общественность сможет выразить уважение «с соблюдением правил социального дистанцирования».

Панихида по Льюису пройдет в четверг в исторической баптистской церкви Авен-Езер в Атланте, где Мартин Лютер Кинг когда-то был пастором. После службы, которая будет закрытой, Льюис будет похоронен на кладбище Саут-Вью в Атланте.

В субботу в Алабаме прошли две мемориальные службы по Льюису.

На открытой службе в Университете Троя пять братьев и сестер и внучатый племянник говорили о покойном как о любящем семьянине.

Его брат Сэмюел рассказал, что его мать просила Джона «не попадать в неприятности и не вставать никому поперек дороги».

По словам Сэмюела Льюиса, его брат не прислушался к предупреждению матери.

«Мы все знаем, что Джон попадал в неприятности и вставал поперек дороги, но это были хорошие неприятности», – сказал он.

Льюис хотел учиться в Университете Троя, но его туда не приняли, поскольку тогда это было учебное заведение только для белых. Много лет спустя Университет Троя присвоил Льюису почетную докторскую степень.

Позднее в субботу в часовне в Сельме прошла частная церемония перед очередным публичным прощанием.

Льюис прославился как лидер движения за гражданские права 1950-60-х.

Он был избран в Конгресс в 1986 году и проработал 17 сроков в Палате представителей, где представлял Джорджию.