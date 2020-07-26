 

Эксперты рассказали, как для борьбы с инфекцией мобилизуются иммунные клетки

26.07.2020, 22:20, Новости дня

Во время нового исследования ученым удалось выяснить, как иммунные клетки направляются в лимфатические узлы, чтобы помогать бороться с вредными бактериями и вирусами.

Ученые рассказали, что В-клетки сталкиваются с опасным путем: они проходят через плотную сеть других клеток, кровеносных и лимфатических сосудов для достижения фолликулов и лимфатических узлов. Обнаружилось, что структуры внутри лимфатических узлов оставляют след химических сигналов. Они направляют В-клетки через сложные ткани.

После достижения лимфатических узлов В-клетки сталкиваются с инвазивными патогенами и отбирают молекулы с их поверхностей.





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