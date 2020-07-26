Министр спорта оценил вероятность исключения ВФЛА из World Athletics

26.07.2020, 22:08, Новости дня

Существует вероятность, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики исключат из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Он подчеркнул, что сейчас «очень сложный период в их отношениях». По его мнению, позиция ВФЛА «должна были нормализовать отношения». Так, «были признаны ошибки, в частности по делу Лысенко», намечена «дорожная карта по выводу российской легкой атлетики из кризиса», передает ТАСС.

Однако из-за ситуации с коронавирусом ВФЛА не смогла «выполнить финансовые обязательства», что «усложнило диалог». Кроме того, это «стало одной из причин подачи в отставку президента ВФЛА Евгения Юрченко».

В конце июля пройдет совет World Athletics, напомнил Матыцин. Он признал, что «существует вероятность» принятия в отношении российской стороны «самых жестких решений вплоть до исключения».

Министр подчеркнул, что необходимо «делать все возможное, чтобы минимизировать риски усугубления кризиса». Российская сторона «не снимает с себя обязательств по выполнению дорожной карты». Он выразил надежду, что «какое-то позитивное решение будет принято», хотя нет уверенности, что «это произойдет быстро». Пока «сказать сложно», насколько «позитивно» World Athletics «отреагирует» на смену руководства ВФЛА.

«Мы, Минспорт, будем руководствоваться интересами спортсменов, их интересы мы будем защищать в любых инстанциях», – сказал Матыцин, добавив, что неправомерно еще более ущемлять интересы спортсменов по выступлению в международных соревнованиях и в Олимпийских играх.

Министерство намерено «сделать все возможное по проведению календаря, по защите интересов, в том числе по сохранению финансовой заинтересованности спортсменов в участии в наших соревнованиях».

«Все, что касается календаря, обеспечения соревнований, сохранения ставок спортсменов и тренеров – это не ставится под сомнение», – сказал Матыцин, отметив, что «взаимодействие с World Athletics – это прерогатива федерации», министерство «не может вмешиваться».

Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной этого является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере 5 млн долларов, который был наложен за причастность прежнего руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная РФ по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.

Матыцин заявил, что российские легкоатлеты должны иметь право выступать на любых соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх, в нейтральном статусе, без изменения спортивного гражданства, передает РИА «Новости».

Министр сообщил, что общался с легкоатлетами, которые собираются менять гражданство. По его словам, «нужно минимально политизировать аспект, связанный с переходом спортсменов». Он выразил надежду, что «World Athletics не будет этот аспект политизировать тоже, который связан с принятием решений, мотивирующих российских спортсменов получать спортивное гражданство других стран, чтобы выступить на Олимпийских играх в других странах».

Министр также заявил, что его ведомство в курсе сложностей, существующих в отношениях между Российским антидопинговым агентством и его учредителями.

Олимпийский комитет РФ 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.

Матыцин подчеркнул, что «все должны руководствоваться интересами российской стороны, тем более накануне слушаний в Спортивном арбитражном суде». По его словам, «если были допущены ошибки, то люди, которые их допустили, должны понести ответственность».

Кроме того, Матыцин сказал, что у РФ есть гарантии на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года. Хотя «многое зависит от Международной федерации хоккея», по информации министра, «ее позиция очень позитивна».

«Какие шансы на проведение? Я не гадалка, считаю, что нужно руководствоваться решением, когда оно будет», – сообщил он.

Напомним, World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 млн долларов из-за допингового скандала. Из них 5 млн являются условным штрафом. ВФЛА просила отложить выплату в связи с ситуацией с коронавирусом, но World Athletics не дала ВФЛА отсрочки.

Минспорт счел нарушением приостановку нейтрального статуса российских легкоатлетов.



