 

Помощники Трампа – за фрагментарный подход к закону о помощи в связи с COVID-19

26.07.2020, 21:50, Новости дня

Ведущие сотрудники президента Дональда Трампа в воскресенье указали на возможность фрагментарного подхода к принятию законодательства о помощи в связи с коронавирусом на фоне приближающегося завершения выплат дополнительных пособий по безработице.

Против такого подхода выступают демократы.

За день до ожидаемого представления республиканскими сенаторами законопроекта о помощи объемом 1 триллион долларов, включающего сокращенные федеральные выплаты по безработице, министр финансов Стивен Мнучин заявил, что партия может быстро договориться с демократами о принятии законопроекта.

Мнучин и глава аппарата Белого дома Марк Медоус выдвинули идею принятия закона, сфокусированного на нескольких темах, включая федеральные выплаты по безработице, которые истекают в пятницу. При этом остальными вопросами предлагается заняться позднее.

В мае контролируемая демократами Палата представителей одобрила законопроект о помощи объемом 3 триллиона долларов.

Спикер палаты Ненси Пелоси подвергла республиканцев критике за неспособность договориться о плане.

«Они дезорганизованы, и эта задержка приводит к страданиям американских семей», – заявила Пелоси, выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS.

По словам Мнучина, самыми неотложными вопросами являются продление дополнительных пособий по безработице, которые сейчас составляют 600 долларов в неделю и защита от связанных с коронавирусом исков, такими как «пустяковые» тяжбы со школами и университетами.

Если законодатели смогут договориться по этим двум вопросам, сказал Медоус, то они могут обсудить остальную часть законопроекта о помощи в ближайшие недели.

«Мне кажется, мы способны обеспечить страховку от безработицы, может быть кредиты на сохранение занятости, чтобы не допустить увольнения людей и поощрить их возвращение на рабочие места, помочь нашим школам», – заявил Медоус, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС.

«Если мы сможем договориться об этом, вместе с защитой от исков, то, возможно, мы выйдем с этим, примем это – и сможем вести переговоры об оставшейся части законопроекта в ближайшие недели», – добавил он.

В течение выходных Мнучин и Медоус приезжали на Капитолийский холм, чтобы встретиться с республиканскими лидерами в Сенате. Медоус сообщил, что он и Мнучин вернутся в воскресенье, чтобы «внести последние штрихи» в законопроект.





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