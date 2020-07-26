 

Въехавший в толпу людей в Берлине водитель оказался пьяным

26.07.2020, 21:16, Новости дня

Водитель, въехавший на автомобиле в толпу людей в Берлине, был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в правоохранительных органах.

По данным газеты Berliner Zeitung со ссылкой на полицию, уровень содержания алкоголя в крови мужчины составлял 0,7 промилле, передает РИА «Новости». 

При этом максимальная допустимая норма в Германии не более 0,5 промилле.

В воскресенье автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург Берлина, врезавшись в толпу людей. Пострадали не менее семи человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. 

Правоохранительные органы Берлина начали расследование в отношении 24-летнего водителя по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение. По словам представителя полиции, речь идет о водителе автомобиля Mercedes с эстонскими номерами, который ехал на высокой скорости и хотел повернуть, но не справился с управлением и врезался в тротуар.





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