Разработан новый способ биометрической идентификации человека

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26.07.2020, 21:10, Новости дня

Команде ученых удалось разработать уникальный способ распознавания личности по человеческому смеху.

Во время новой работы специалисты обнаружили особенность человеческого смеха. По словам экспертов, смех человека, в отличие от голоса и манеры речи, практически не поддается имитации. С целью создания цифровой подписи, которая будет соответствовать отпечаткам пальцев, во время исследования ученые проанализировали различные звуковые частоты смеха.

Алгоритмы распознавания личности по смеху ученые разработали по предоставленным данным. Они обладают точностью в 90%, это превышает показатели существующих алгоритмов модели Гаусса – ее точность составляет 65%.





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