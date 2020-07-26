Ситуацию с затонувшим около Одессы танкером признали чрезвычайной

26.07.2020, 20:16, Новости дня

Проблема с затонувшим возле Одессы танкером «Делфи» определена как чрезвычайная ситуация на местном уровне, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

«Сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру «Делфи». Главное – ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня. Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству», – написал Куцый в своем Facebook.

По его словам, Госэкоинспекция инициировала перерасчет ущерба, нанесенного экологии.

При этом Куцый подчеркнул, что у судовладельца и подрядной организации, вовлеченных в процесс, было достаточно времени и попыток для успешного подъема судна – «очевидно, их подход не срабатывает».

«Времени на ликвидацию мало. Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь ликвидацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ (Администрация морских портов Украины). А судовладелец в обязательном порядке возместит стоимость работ и нанесенный ущерб», – добавил Куцый.

Судно пытались поднять 18 июля, однако один из тросов не выдержал. 24 и 25 июля была предпринята еще одна попытка, однако поднять судно так и не удалось. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно «Делфи» с побережья Одессы.

В ноябре 2019 года танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. На Украине заявляли, что из-за севшего на мель танкера в Одесском заливе серьезно ухудшилась экологическая обстановка.