Участники акций в Хабаровске защитили Дегтярева от провокатора

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26.07.2020, 18:30, Новости дня

Жители Хабаровска, которым удалось пообщаться с врио главы региона Михаилом Дегтяревым возле здания краевого правительства, защитили его от пытавшегося прорваться провокатора.

Как передает Life.ru, пройти к Дегтяреву пытался трижды судимый местный житель Валентин по прозвищу Фредди. 

По словам очевидцев, во время инцидента провокатор, вероятно, был пьян, поскольку от него пахло алкоголем.

Отмечается, что мужчины не было на акциях, которые проходили днем, он появился во время общения Дегтярева с жителями города. 

В воскресенье врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с участниками акций в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Руководитель региона объяснил свою позицию по делу Фургала и заверил, что «Москва слышит всех».

Напомним, в начале прошедшей недели президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР. Фургал представляет ту же партию. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 





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