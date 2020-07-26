 

В США прошли новые протесты против расовой несправедливости

26.07.2020, 18:20, Новости дня

В ряде городов США прошли акции протеста с целью привлечь внимание к проблеме расовой несправедливости.

Протесты в Портленде, штат Орегон, продолжаются уже два месяца, начавшись после гибели Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе 25 мая.

Администрация президента Дональда Трампа направила в Портленд сотрудников федеральных правоохранительных органов. Теперь демонстранты протестуют также против присутствия федеральных сил в городе.

В субботу в Сиэтле полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ и арестовала 45 человек, после того как демонстрации в поддержку протестов в Портленде переросли в насилие. Полиция заявила, что более 20 полицейских получили ранения.

В Остине, штат Техас, в субботу погиб человек, когда кто-то выстрелил в участников марша движения «Жизни чернокожих имеют значение».

По сообщениям СМИ, человек, возможно, подошел к машине с винтовкой, когда его обстреляли.

«Я знаю только то, что когда кто-то погибает в ходе акции протеста, это ужасно», – заявил мэр Остина Стив Адлер. По словам Адлера, он «подавлен и ошеломлен».

В Луисвилле, штат Кентукки, группа вооруженных демонстрантов призывала к правосудию ради Бреонны Тейлор – чернокожей женщины, умершей в Луисвилле, когда полиция без предупреждения вошла в ее дом по ордеру «без стука» и застрелила ее. Бойфренд Тейлор первым выстрелил в полицейских, полагая, что в их дом проникли посторонние.

Один полицейский был уволен из-за инцидента с Тейлор, но остальным офицерам не были предъявлены обвинения.

Лидер вооруженного афроамериканского формирования NFAC, причастного к протестам, заявил, что требует большей транспарентности в расследовании убийства Тейлор.

Полиция сообщила, что три члена NFAC были ранены в субботу из-за случайного разряжения оружия одного из ополченцев.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Лещенко заявил, что сын Авакова гулял на вечеринке в ночном клубе, несмотря на карантин, а полиция его охраняла

04.07 / Строительство новой арены “Авангарда” обойдется почти в 12 млрд рублей

30.06 / Стало известно о состоянии заболевшей COVID-19 супруги Зеленского

28.06 / 29 июня начнутся тестовые полеты Boeing 737 MAX

16.07 / Польских дипломатов отозвали из ООН после пранка над Дудой

21.07 / Новый электрокроссовер Skoda Enyaq показали без камуфляжа

05.07 / Sky News – рэпер Канье Уэст заявил о президентских амбициях и заручился поддержкой Илона Маска

18.07 / Грузовой терминал аэропорта Борисполь собираются строить осенью

23.07 / В Харькове задержали мужчину, заявившего о неправдивом захвате заложников. Ему грозит до шести лет тюрьмы

21.07 / Колебания Земли отслеживает гигантский подземный датчик движения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска