Смерть волонтера Кучапина. Священник, заявлявший о причастности властей к случившемуся, отказался от своих слов

26.07.2020, 18:01, Новости дня

Автор версии об убийстве киевского волонтера, директора общественной организации “Дом милосердия” Алексея Кучапина, священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата Захария Керстюк, отказался от своих утверждений и заявил, что данные полиции о ненасильственном характере смерти верны.

26 июля в своем Facebook Керстюк опубликовал заявление, в котором подчеркивает, что добровольно и без принуждения отказывается от предыдущих слов о возможной причастности властей к смерти Кучапина.

“Мое позорное участие в этой истории закончено, прошу отнестись к этому с пониманием. И еще: я никогда, ни разу, не только не был на вокзале в качестве волонтера и не помогал там бездомным, но даже представления не имею, что такое “Дом милосердия”. Я никогда туда не привозил обездоленных, поэтому меня с Алексеем, действительно, ничего не могло связывать”, – написал священник.

Офіційна заява:Я, Захарія Керстюк, після наданих мені беззаперечних доказів, повністью приймаю позицію поліції,… Posted by Захария Керстюк on Laupäev, 25. juuli 2020

В другом посте он опубликовал свое фото в гипсе, заявив, что “пагубная история” забрала у него много сил.

“Никаких опровержений, оправданий или дополнительных комментариев вы больше не увидите и не услышите. В среде бездомных людей я самозванец. С помощью им меня никогда и ничего не связывало. И то, что меня никто не знает из тех великих и героических людей, которые спасают бездомных, – тому только доказательство”, – заявил Керстюк.

Дорогие Друзья (если Вы меня ещё таковым считаете), хочу сказать Вам, что опубликованное ниже заявление – написал… Posted by Захария Керстюк on Pühapäev, 26. juuli 2020

20 июля священник сообщил в Facebook, что волонтер исчез при странных обстоятельствах – сказал, что уезжает по делам в Днепр при помощи сервиса BlaBlaCar, но его заказа в базе данных не было.

Тело Кучапина нашли 21 июля в съемной квартире в Киеве. Судмедэксперт не обнаружил на нем следов насильственной смерти. Во время осмотра квартиры правоохранители нашли таблетки и оставленную на столе записку. Следов взлома в квартире не было.

Керстюк ежедневно публиковал сообщения, в которых намекал на причастность киевских властей и полиции к убийству волонтера, а его самого называл другом, братом и мучеником. Он также организовал через соцсети акцию поминовения Кучапина на столичном вокзале.

Организация “Дом милосердия” 25 июля выступила с заявлением, в котором говорилось, что никто из волонтеров не знает Керстюка. “У нас нет информации, насколько тесно Алексей с ним сотрудничал и общался, однако однозначно они не были близкими друзьями. То есть информация, которую он предоставляет, в большей степени является его собственными домыслами и манипуляциями”, – говорилось в сообщении.

Попередня версія цієї публікації була видалена, але ми поновили її слово в слово. Перепрошуємо за цю ситуацію. Якщо Вам… Posted by Дім Милосердя Київ on Laupäev, 25. juuli 2020

Волонтеры также утверждают, что, вопреки утверждениям представителя УПЦ МП, на Кучапина и его сотрудников никто со стороны властей не давил, угрозы организации не поступали.

Новая страница Керстюка в Facebook была создана в феврале. До инцидента с Кучапиным он время от времени публиковал на ней фото и видео с киевскими бездомными и утверждал, что занимается волонтерской работой.

В прошлом он был клириком храма Святителя Спиридона Тримифунтского, пресс-секретарем Черниговской епархии УПЦ МП, настоятелем храма Святого апостола Андрея Первозванного УПЦ МП при украинском посольстве в Триполи (Ливия), сообщал “Главком”.