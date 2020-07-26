Вооруженные силы Украины готовы дать отпор боевикам в случае нарушения договоренностей о перемирии на Донбассе – Минобороны

26.07.2020, 18:01, Новости дня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены придерживаться договоренностей о перемирии на Донбассе. Об этом 26 июля заявили в Министерстве обороны Украины.

“Вооруженные силы Украины будут придерживаться достигнутых политических договоренностей и действовать в соответствии с международными миротворческими практиками. В то же время меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, [возможности] действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры”, – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве заявили, что “Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего Генеральным штабом созданы соответствующие дополнительные резервы”.

“В эффективной реализации договоренностей, которые вступают в силу с 27 июля, заинтересованы все, кто желает мира и территориальной целостности нашей страны. Украинские воины есть и будут на передовой, где куется наша общая победа. Они приложат все усилия для реализации мирных планов политического руководства Украины”, – подчеркнули в Минобороны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, который вступает в силу с 00.00 27 июля. В штабе ООС подчеркнули, что контроль за выполнением договоренностей будут проводить украинские военные с опытом миротворческих миссий.

О готовности к перемирию заявили также боевики “ЛНР” и “ДНР”.