В Великобритании заявили о космической угрозе со стороны России и Китая
26.07.2020, 18:01, Новости дня
Великобритания проведет самый глубокий после окончания холодной войны анализ внешней политики и политики в области безопасности и обороны, в котором учтет угрозу наращивания космических вооружений со стороны России и Китая. Об этом в статье для Sunday Telegraph написал министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
Он напомнил о недавнем испытании российского космического противоспутникового оружия. Эта провокация “противоречит мирному использованию космоса”, убежден Уоллес.
Лондон призвал Россию воздержаться от дальнейших испытаний и конструктивно работать над ответственным исследованием космоса, отметил министр.
Кроме того, по его словам, Китай активно разрабатывает наступательное космическое оружие.
В Пентагоне заявили, что 15 июля российский спутник-инспектор выпустил в непосредственной близости от другого спутника новый космический объект, что США расценили как “неразрушающий тест” нового вида вооружений.
В МИД РФ ответили, что испытания не создавали угрозы для других космических объектов и не нарушали норм и принципов международного права.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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