В Берлине начали расследование после наезда машины на толпу людей

26.07.2020, 17:48, Новости дня

Правоохранительные органы Берлина начали расследование в отношении 24-летнего водителя, въехавшего на автомобиле в толпу людей.

«Криминальная полиция ведет в отношении 24-летнего водителя, который сегодня утром ранил семь человек на Харденбергплатц, расследование по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение», – сообщила полиция Берлина, передает РИА «Новости».

По словам представителя полиции, речь идет о водителе автомобиля Mercedes с эстонскими номерами, которые ехал на высокой скорости и хотел повернуть, но не справился с управлением и врезался в тротуар.

В воскресенье автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург Берлина, врезавшись в толпу людей. Пострадали не менее семи человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.