 

В Берлине начали расследование после наезда машины на толпу людей

26.07.2020, 17:48, Новости дня

Правоохранительные органы Берлина начали расследование в отношении 24-летнего водителя, въехавшего на автомобиле в толпу людей.

«Криминальная полиция ведет в отношении 24-летнего водителя, который сегодня утром ранил семь человек на Харденбергплатц, расследование по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение», – сообщила полиция Берлина, передает РИА «Новости». 

По словам представителя полиции, речь идет о водителе автомобиля Mercedes с эстонскими номерами, которые ехал на высокой скорости и хотел повернуть, но не справился с управлением и врезался в тротуар.

В воскресенье автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург Берлина, врезавшись в толпу людей. Пострадали не менее семи человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Байден предложил выделить 2 триллиона долларов на борьбу с изменениями климата

27.06 / Ляшко рассказал об отношениях с Кличко

23.07 / Товарищи утопили мужчину в бассейне на Ямале

15.07 / Песков признал, что Кремль “располагает определенным влиянием” на боевиков “ЛДНР”

24.06 / Минздрав Болгарии оштрафовал премьера страны на 150 евро за визит в церковь без маски

30.06 / В жилом доме в Москве произошел взрыв. Есть пострадавшие

04.07 / Учеными был представлен метод улучшения атомно-силовой микроскопии

03.07 / Times – России грозит исключение из мировой лёгкой атлетики за просроченный штраф

28.06 / PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту

25.06 / “Ливерпуль” впервые в истории стал чемпионом английской премьер-лиги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска