Ребенок погиб после опрокидывания микроавтобуса в Туве

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26.07.2020, 17:16, Новости дня

На автодороге Кызыл – Эрзин в Туве перевернулся микроавтобус, в результате чего погиб пятилетний ребенок, сообщили в республиканском МВД.

«Произошло опрокидывание минивэна «Тойота» под управлением женщины 1984 года рождения. Всего в автомобиле находились 10 человек – трое взрослых и семеро детей», – цитирует ТАСС представителя ведомства.

Пострадавших доставили в больницу, пятилетний ребенок скончался от полученных ранений. 

Ранее большегруз Mercedes, перевозивший свиней, врезался в фонарь и опрокинулся на бок в Омске. 





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