Великобритания ввела карантин для приезжих из Испании

26.07.2020, 17:14, Новости дня

Без всякого предупреждения Великобритания исключила Испанию из списка безопасных для путешествий стран и ввела двухнедельний карантин для всех въезжающих в страну из Испании.

По словам одного британского туриста в Испании, после этого объявления «все запаниковали».

Тем не менее, британский министр иностранных дел Доминик Рааб не стал приносить извинений за внезапное решение, объяснив его недавним скачком заболеваемости COVID-19 в Испании.

«Мы не можем приносить извинений. У нас должна быть возможность принимать быстрые, решительные меры», – заявил он в интервью Sky News.

Тем временем Северная Корея объявила о первом предполагаемом случае COVID-19 в стране, возложив вину на некоего перебежчика, который якобы недавно вернулся в страну. Пхеньян несколько месяцев отрицал случаи коронавирусной инфекции внутри страны.

Государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что предполагаемый заразившийся помещен под строгий карантин.

«Кроме того, все люди в Кэсоне, которые контактировали с этим человеком, и те, кто находился в городе в последние пять дней, взяты на учтет, осмотрены врачами и помещены в карантин», – сообщило агентство.

ЮАР сообщила в воскресенье о 12 тысячах новых случаях коронавируса. Однако коррупционные обвинения, связанные с пакетом экономической помощи в размере 26 миллиардов долларов, сдерживают противоэпидемические усилия в стране. Ведется расследование.

ЮАР занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19, которых насчитывается более 434 тысяч.

На первом месте находятся США (4,1 миллиона случаев), за ними идут Бразилия (2,3 миллиона), Индия (1,3 миллиона) и Россия (более 800 тысяч).