Умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

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26.07.2020, 16:54, Новости дня

24 июля в Санкт-Петербурге после тяжелой болезни скончалась Нина Андреева, химик, ставшая знаменитой после публикации в 1988 году антиперестроечного манифеста под названием “Не могу поступиться принципами”.

О кончине 81-летней Андреевой сообщил сайт Всесоюзной коммунистической партии большевиков, центральный комитет которой она возглавляла.

“Под руководством Нины Александровны Андреевой ВКПБ своей активной работой в массах добилась разворота общественного сознания к великой личности Иосифа Сталина, очистила советскую историю от лжи, фальсификаций, пустых и гнусных наветов на нашего вождя. Сегодня ВКПБ растет и крепнет, приобретает новых товарищей, друзей и союзников, приближая новую социалистическую революцию”, – говорится в некрологе секретариата незарегистрированной партии.

День публикации письма Андреевой в газете “Советская Россия” – 13 марта 1988 года – называется “днем возрождения большевизма”.

В письме, которое затем было массово перепечатано, осуждались курс генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева на перестройку, его критика политики Иосифа Сталина.

5 апреля 1988 года в газете “Правда” вышла статья “Принципы перестройки, революционность мышления и действий”, написанная в ответ на письмо Андреевой одним из идеологов реформ Александром Яковлевым. Он объявил публикацию “Советской России “манифестом антиперестроечных сил”.

Андреева ушла из Ленинградского технологического института, как она говорила, из-за травли и нападок. В ноябре 1991 года ее избрали лидером Всесоюзной коммунистической партии большевиков. В 1995 году партия раскололась: одно крыло возглавила Андреева, другое – Александр Лапин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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