В Telegram в тестовом режиме появились видеозвонки. Инструкция

26.07.2020, 16:54, Новости дня

Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки. Об этом 26 июля сообщает “Код Дурова”.

В издании рассказали, что активировать функцию можно следующим образом:

скачать версию 6.3;

нажать 10 раз на значок “Настройки” (Settings), после чего откроется дебаг-меню (Debug);

включить в меню “Экспериментальные функции” (Experimental feature).

После этого в профилях пользователей появится значок Video call.

Собеседники также должны активировать у себя экспериментальные функции для совершения видеозвонков, добавляет издание.

В официальном обновлении от компании про видеозвонки не сообщается. Среди нововведений версии 6.3 называют возможности устанавливать видеоаватар, пересылать файлы до двух гигабайт и смотреть детальную статистику в группах на более 500 человек. Также добавлены некоторые новые анимированные эмодзи.

Функцию звонка в мессенджере Telegram добавили в марте 2017 года. Все звонки зашифрованы. До этого в Telegram были доступны только обычные сообщения и смс.

Telegram – бесплатный мессенджер. Он был разработан основателем социальной сети “ВКонтакте” россиянином Павлом Дуровым. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Количество активных пользователей сервиса на апрель 2020 года составляло более 400 млн человек.