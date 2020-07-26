 

На теле найденного мертвым трехлетнего Мусы Сулейманова нет признаков насилия – Следком

26.07.2020, 13:29, Новости дня

Признаков насильственной смерти на теле трехлетнего Мусы Сулейманова, которого нашли сегодня в сливной яме рядом с домом, не обнаружено. Об этом сообщило подконтрольное оккупационным властям Крыма информагентство “Крыминформ” со ссылкой на управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

“Тело мальчика обнаружено в выгребной яме возле дома без признаков насильственной смерти. В эти минуты на месте ведутся следственные действия для установления детальной картины трагедии. В ближайшее время будут назначены экспертизы для установления обстоятельств и точной причины смерти ребенка”, – сказали в Следкоме. 

О том, что Муса был найден мертвым, сегодня сообщила журналистка Лиля Буджурова.

24 июля в поселке Строгановка Симферопольского района оккупированного Россией Крыма пропал Муса. Поисками мальчика занимались сотрудники российской полиции и МЧС, а также обычные люди. Семья не исключала версии о похищении.

“Муса играл в песочнице возле дома. Неподалеку также были дети. Район очень тихий и без движения автомобилей. Без присмотра взрослых оставался где-то 10–15 минут, ведь его маму позвала больная свекровь. Когда женщина вышла, ребенка уже не было. Несколько часов искали самостоятельно, потом начали бить тревогу”, – сообщала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. 

27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации “Хизб ут-Тахрир”, которую в России считают террористической. “Крымская солидарность” сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу. Девятерых задержанных, в том числе Сулейманова, арестовали 27 марта, еще 11 – 28 марта.

В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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