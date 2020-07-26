 

Куценко ответил на обвинения в домогательстве

26.07.2020, 13:08, Новости дня

Актер Гоша Куценко прокомментировал появившийся в Сети ролик, в котором молодая блогерша из Tik-Tok заявила, что артист пригласил ее в отель на «полчасика».

«Могу сказать одно – каждый пиарится как может», – написал Куценко на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko) 25 Июл 2020 в 5:03 PDT

Он также отметил, что «уже год работает над сценарием на тему харассмента» в мире кино.

«И я как никто в этой теме. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод», – добавил актер.

Напомним, блогерша из Tik-Tok сама рассказала, как Гоша Куценко звал ее в отель на «полчасика». Несмотря на отказ, актер продолжил настаивать, что приглашение не имеет никакого отношения к «секс-туризму» и что он просто хочет встретиться. Куценко также дал разрешение на публикацию переписки. Сама девушка подчеркнула, что ни в чем не обвиняет артиста, а таким образом «просвещает» аудиторию.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Стали известны обстоятельства убийства пациента в больнице ходунками

04.07 / Тегеран заявил о безуспешных попытках урегулировать спор по СВПД

13.07 / На ночной акции в поддержку Фургала в Хабаровске значительная часть участников была пьяна

19.07 / В Черное море войдет эсминец ВМС США

16.07 / Алиев потребовал наступательной дипломатии вместо бессмысленных переговоров

08.07 / Демпартия США обвинила Facebook в отказе пресечь «ложь» Трампа

22.07 / Число случаев коронавируса в мире превысило 15 миллионов

27.06 / На Кубани в расписание поездов возвращаются “Ласточки”

23.07 / В брошенных медицинских масках увидели угрозу для экологии

01.07 / Проживавший на Сахалине уроженец Узбекистана финансировал террористов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска