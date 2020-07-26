Врач раскрыл отличие гриппа от коронавируса

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26.07.2020, 12:53, Новости дня

Грипп и коронавирус имеют различные друг от друга проявляния, COVID-19 обычно не начинается с резкого повышения температуры, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Симптомы гриппа – это более высокая температура, более острое начало. Это одна из главных отличительных черт именно гриппа. При этом коронавирусная инфекция может протекать совершенно по-разному, эта болезнь до конца не изучена. Мы видели абсолютно бессимптомных пациентов с достаточно серьезным поражением легочной ткани, видели людей, которые болели достаточно тяжело с точки зрения самочувствия, при этом пневмонии у них не было вовсе», – передает радиостанция «Говорит Москва» слова врача.

Тяжельников также отметил, что при гриппе симптоматика «четко оформлена и описана». «Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота – это скорее всего грипп. Характерные симптомы для коронавируса – это потеря обоняния, потеря чувства вкуса», – добавил он.

Напомним, обнаружен самый ранний симптом коронавируса. Кроме того, установлено, что у всех людей с тяжелой формой COVID-19 обнаружился дефицит интерферона и усиленное воспаление.





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