На юге Москвы загорелись несколько балконов

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26.07.2020, 12:48, Новости дня

В московском районе Южное Бутово загорелись несколько балконов жилого дома, пострадавших нет. Выясняются обстоятельства происшествия.

Изначально пожар произошел в одной из квартир, затем перекинулся на соседние балконы, расположенные на высоте четвертого этажа, передает Рен ТВ.

Как уточнили в МЧС, от пожара никто не пострадал, в настоящий момент открытое горение ликвидировано. Причины пожара выясняются.

Напомним, 2 июля в доме 19-го века на третьем этаже на Тверской улице в центре Москвы произошел пожар. Тушить огонь помогали 12 пожарных расчетов.





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