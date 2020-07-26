На юге Москвы загорелись несколько балконов

26.07.2020, 12:48, Новости дня

В московском районе Южное Бутово загорелись несколько балконов жилого дома, пострадавших нет. Выясняются обстоятельства происшествия.

Изначально пожар произошел в одной из квартир, затем перекинулся на соседние балконы, расположенные на высоте четвертого этажа, передает Рен ТВ.

Как уточнили в МЧС, от пожара никто не пострадал, в настоящий момент открытое горение ликвидировано. Причины пожара выясняются.

Напомним, 2 июля в доме 19-го века на третьем этаже на Тверской улице в центре Москвы произошел пожар. Тушить огонь помогали 12 пожарных расчетов.