«Суперменом мировой торговли» Великобритании, похоже, не стать

26.07.2020, 12:40, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверял, что «глобальная Британия», освободившись от ЕС, сможет самостоятельно наладить взаимовыгодные торговые отношения с партнёрами по всему миру. Но эти обещания, по всей видимости, так и не будут выполнены, пишет CNN. переговоры Лондона с ЕС и США уже зашли в тупик из-за того, что британской стороне приходится лавировать между ними, а отношения с Китаем британские власти и вовсе испортили сами.



Reuters

Полгода назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, торжествуя по поводу брексита, называл Соединённое Королевство «Суперменом мировой торговли» — однако теперь стало понятно, что страна рискует в итоге оказаться «аутсайдером»: она не только практически потеряла доступ к общему рынку Евросоюза, но и пока так и не смогла заключить выгодное торговое соглашение с США, а также может вот-вот вступить в торговую войну с Китаем, передаёт CNN. Как пишет сайт канала, эксперты предупреждают, что из-за этого Великобритания впервые за много десятилетий окажется оторванной от остального мира, притом что как раз сейчас она вынуждена бороться с беспрецедентным по масштабам кризисом в экономике и здравоохранении — и ей уже угрожает самый серьёзный среди развитых стран экономический спад, связанный в том числе и с обусловленной брекситом неопределённостью, которую никак не удаётся устранить.

Джонсон и другие сторонники выхода из Европейского союза много говорили о том, что «глобальная Британия», «освободившись» благодаря брекситу, сможет заключать выгодные торговые соглашения на собственных условиях, напоминает обозреватель CNN. Но с момента вступления нынешнего премьера в должность минул уже год, а этих соглашений так и не видно, и будущее страны, которая переживает сейчас тяжёлый момент, выглядит весьма туманно, сетует журналист.

«Мы уже ослабляем связи с ЕС, — прокомментировал ситуацию в интервью CNN директор проекта по торговой политике Соединённого Королевства в Европейском центре мировой политэкономии Дэвид Хэниг, который ранее принимал участие в британских торговых переговорах. — А если мы ослабим связи ещё и с Китаем и Гонконгом, то выйдет, что мы сами создали дополнительные барьеры для торговли со значительной долей наших крупнейших торговых партнёров».

Когда Великобритания в конце января нынешнего года наконец вышла из состава Евросоюза, Джонсон выражал уверенность в том, что страна готова к переговорам со своими торговыми партёрами — и обещал гражданам серьёзные прорывы, отмечается в материале CNN. «Мы в состоянии вести большую шахматную партию в нескольких измерениях, участвую в переговорах с рядом сторон одновременно», — уверял тогда премьер. Впрочем, прошло полгода, и переговоры с двумя крупнейшими экономическими партнёрами Соединённого Королевства — Евросоюзом и США — оказались на грани срыва, а кроме того британское правительство так и не смогло воссоздать многие из торговых соглашений с третьими сторонами, к которым Лондон имел доступ в качестве члена ЕС, из-за чего он теперь сталкивается с пошлинами и другими барьерами в торговых отношениях с 19 другими государствами и экономическими блоками по всему миру, констатирует автор статьи. Иными словами, в конечном счёте может выясниться, что от брексита пострадает более половины объёма торговли Великобритании, рассуждает он.

Судя по данным британского министерства торговли, соглашения, которые удалось заключить Лондону в своём новом независимом качестве с другими странами — включая Швейцарию, Исландию, Норвегию и Южную Корею, — охватывают пока лишь 8% объёма торговли страны, подчёркивает журналист.

Глава делегации ЕС на переговорах по брекситу Мишель Барнье в минувший четверг заявил, что Брюссель вряд ли согласится заключить с Лондоном соглашение о торговле, если британская сторона не пойдёт на уступки, продолжает автор. Разногласия связаны с тем, что британцы пока упрямо отказываются предоставлять рыболовецким судам из ЕС доступ в свои территориальные воды, не желают связывать себя обязательствами соблюдать нормы по государственной поддержке предприятий, предназначенные для недопущения нечестной конкуренции, а также не согласны с тем, что обеспечивать соблюдение условий соглашения должен Европейский суд, перечисляет обозреватель CNN.

По мнению исполнительного директора европейского отделения консалтинговой компании Eurasia Group Муджтабы Рахмана, Великобритания и ЕС всё же заключат соглашение, однако это произойдёт не раньше осени. «Британскому правительству, которое плохо справилось с пандемией COVID-19, нужна победа», — цитирует CNN исследование Рахмана. Вместе с тем, всё будет зависеть от того, насколько Джонсон будет готов к компромиссам — а любые компромиссы с Евросоюзом рискуют настроить против него поддержавших брексит британцев, входящих в его основной электорат, предупреждает автор статьи.

По данным CNN, особых подвижек не было достигнуто и на переговорах между Великобританией и США — несмотря на то, что при помощи соглашения с Вашингтоном британские власти намеревались компенсировать торговые барьеры, образовавшиеся в отношениях с ЕС. Как сообщали в среду британские СМИ, высокопоставленные чиновники британского правительства пришли к выводу, что добиться полноценного соглашения до намеченных на ноябрь президентских выборов в США у них скорее всего не получится, поскольку стороны продолжают конфликтовать из-за давних разногласий — таких, например, как пищевые стандарты.

Одна из главных проблем Лондона заключается в том, что если Великобритания в переговорах с США пойдёт Вашингтону навстречу по отдельным моментам — к примеру, касательно тех же продуктов питания или же экологических норм, — подобные уступки могут пойти вразрез с договорённостями, уже заключёнными с ЕС, поясняет обозреватель CNN. «На поверку оказалось, что шахматы в нескольких измерениях доставляют серьёзную головную боль», — иронизирует журналист. «Если мы согласимся с американским подходом к пищевым стандартам, это может ущемить нас в плане того, что мы можем добиться от ЕС — и наоборот», — поясняет, в свою очередь, Дэвид Хэниг.

По мысли научного сотрудника аналитического Центра европейских реформ Сэма Лоу, Джонсон и президент США Дональд Трамп могут пойти на менее масштабное соглашение, которое «можно было бы объявить политическим достижением по обе стороны Атлантики». Между тем, такое соглашение с экономической точки зрения погоды не сделает — тем паче, что даже более обстоятельная сделка с Америкой, по оценкам самого же Лондона, в течение ближайших 15 лет прибавит британской экономике лишь $4,3 млрд, отмечает обозреватель CNN.

Параллельно под вопросом оказались торговые и инвестиционные отношения объёмом во многие миллиарды долларов между Великобританией и её третьим крупнейшим партнёром — Китаем, говорится в материале канала. Разлад в них внёс сам Лондон, приняв решение запретить китайской Huawei участвовать в развёртывании в стране сетей 5G — Пекин отреагировал на такой шаг с «раздражением», пригрозив, что сделает всё возможное для защиты своих интересов, и предупредив, что подобное поведение со стороны Лондона не поспособствует притоку инвестиций со стороны Китая в будущем.

Приняв меры против Huawei, Лондон устранил одну из препон на пути к торговому соглашению с Вашингтоном, который уже давно пытается убедить своих союзников закрыть для китайского гиганта свои сети 5G, ссылаясь на соображения национальной безопасности, однако подобное решение не обойдётся без потерь, пишет обозреватель CNN. «Интересный Великобритания выбрала момент, чтобы выйти из ЕС и найти свою дорогу в мире враждующих экономических сверждержав», — отметил в беседе с журналистом Сэм Лоу.

Торговые соглашения с главными партнёрами приобретают для Великобритании особенную важность на фоне коронавирусного кризиса: по темпам восстановления экономики страна отстаёт от Европы, и её перспективы — даже если не принимать во внимание неурядицы в плане торговли — сейчас выглядят весьма печально, подчёркивается в статье CNN. По данным канала, британские компании уже объявили, что сократят сотни тысяч сотрудников, а ещё несколько миллионов рабочих мест находятся под угрозой. По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, Соединённое Королевство пострадает от кризиса сильнее всех остальных развитых стран — в случае второй волны пандемии экономический спад может составить почти 15%.

Главными факторами спада выступают пандемия и то, как Великобритания на неё отреагировала, однако свой вклад вносит и неопределённость вокруг торговых переговоров, полагает автор материала. «Скорость восстановления экономики скорее всего будет определяться исходя из того, как будет происходить эндшпиль брексита», — заявил в среду экономист Deutsche Bank Санджай Раджа.

При этом основным источником неопределённости служат переговоры с Европейским союзом, пишет журналист CNN. Как отмечал в своём исследовании эксперт компании Capital Economics Эндрю Уишарт, Соединённое Королевство, по-видимому, сможет к концу года договориться с Брюсселем об условиях торговли товарами, тогда как в плане услуг пока будет сохранён статус-кво — однако даже при таком «относительно благоприятном» сценарии пострадают инвестиции от предприятий. «Высокая неопределённость, скорее всего, обернётся тем, что компании не захотят делать вложения. А брексит служит дополнительным источником неопределённости, которого у других стран нет», — цитирует Уишарта автор статьи.