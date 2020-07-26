 

Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме

26.07.2020, 12:30, Новости дня

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин должен покаяться за свою деятельность на этом посту, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По словам Ковитиди, Климкин, будучи министром иностранных дел, должен был укреплять вверенное ему ведомство, а также совершенствовать внешнеполитические связи, передает РИА «Новости».

«Ему следовало укреплять его, развивать внешнеполитические связи, а не дестабилизировать ситуацию, упорно роя яму, в результате чего в эту политическую пропасть провалился весь режим Порошенко. Господину Климкину необходимо публично покаяться, а не делать заявления относительно Крыма – субъекта России», – заключила сенатор.

Ранее сообщалось, что украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению контроля над Крымом. Одновременно Климкин предложил «превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России».

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Климкина, заявив, что «они уже создали мировую проблему из Украины».

Напомним, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.





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