Беспорядки в США: В Сиэтле пострадал 21 полицейский, 45 человек задержаны

26.07.2020, 11:18, Новости дня

В Сиэтле (США) во время беспорядков пострадал 21 полицейский, 45 человек задержали. Об этом сообщается в Twitter полиции города.

В полиции сообщили, что протестующие бросали в правоохранителей камни, кирпичи, бутылки и использовали взрывоопасные вещества. Большинство офицеров вернулись к работе, один пострадавший находится в больнице из-за травмы колена.

As of 10pm: Police have made 45 arrests in connection with today’s riot in the East Precinct. 21 officers sustained injuries after being struck by bricks, rocks mortars/other explosives. Most officers were able to return to duty. One was treated at a hospital for a knee injury.

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 26, 2020

Участники беспорядков пытались поджечь конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников и взорвать стены полицейского участка.

Individuals spray painting on East Precinct at 12th and Pine and attempting to disable cameras and damage fence perimeter around building.

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 25, 2020

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Гибель мужчины спровоцировала массовые протесты (нередко сопровождающиеся беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а позже – и в других американских городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.