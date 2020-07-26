 

В Великобритании голый блогер в маске вместо нижнего белья прошелся по улицам Лондона

26.07.2020, 11:18, Новости дня

В Лондоне 24 июля обнаженный мужчина в медицинской маске вместо трусов прошелся по улице. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Таким образом мужчина высмеял новые ограничения по коронавирусу, введенные правительством Великобритании – с 24 июля жители страны обязаны носить маски в общественных местах.

По данным издания, обнаженным мужчиной оказался 32-летний спортсмен и блогер Тимоти Шифф. Он выложил фото в социальные сети.

К утру 26 июля коронавирусом в мире заразились 16 046 986 человек. Жертвами COVID-19 стали 644 528 человек, выздоровело 9 262 520 человек. 

В Великобритании инфицированы уже 300 270 человек, из них умерли 45 823 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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