США усиливают давление на подрядчиков “Северного потока – 2” в ЕС

26.07.2020, 11:18, Новости дня

США усиливают давление на европейские и немецкие компании, которые участвуют в сооружении газопровода “Северный поток – 2”. Об этом 25 июля сообщила Die Welt.

По информации газеты, представители США в прошедшие дни провели две видеоконференции с подрядчиками, чтобы подчеркнуть “далеко идущие последствия дальнейшего участия в проекте”.

В консультациях участвовали 12 представителей правительства США из трех министерств: Госдепартамента, министерства финансов и министерства энергетики. Они заявили, что намерены препятствовать завершению строительства.

В США назвали угрозу “очень серьезной”.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск “Северного потока – 2” перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против газопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток – 2”. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

23 июля 2020 года Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями в отношении “Северного потока – 2”.