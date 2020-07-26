 

Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, много пострадавших

26.07.2020, 10:30, Новости дня

Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург Берлина, врезавшись в толпу людей.

Пострадали не менее семи человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter местных пожарных.

«Полиция занялась выяснением причин инцидента», – говорится в сообщении.

На место прибыли 60 сотрудников пожарной службы, были задействованы спасательные вертолеты.

Позднее стало известно, что водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Берлине, задержали.

«Водитель легкого автомобиля, участвовавшего в ДТП, был задержан. Ведется расследование обстоятельств и причин ДТП… На данный момент нет признаков того, что он действовал из политических или религиозных побуждений», – информирует полиция Берлина в Twitter.





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