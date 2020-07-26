 

В Украине за сутки выявили более 900 новых случаев COVID-19

26.07.2020, 8:59, Новости дня

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 920 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Накануне COVID-19 обнаружили у 1106 пациентов. 

Так, общее количество заболевших в Украине достигло 64 849. 

С начала эпидемии скончались 1 605 пациентов (15 из них за последние сутки), выздоровели 35 807 человек (+310). Продолжают болеть 27 437 человек.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая: 

Винницкая область – 2549;
Волынская область – 3560;
Днепропетровская область – 1329;
Донецкая область – 850;
Житомирская область – 1709;
Закарпатская область – 4841;
Запорожская область – 734;
Ивано-Франковская область – 4025;
Киев – 7620;
Киевская область – 3503;
Кировоградская область – 693;
Луганская область – 120;
Львовская область – 8832;
Николаевская область – 546;
Одесская область – 2907;
Полтавская область – 394;
Ровенская область – 5623;
Сумская область – 430;
Тернопольская область – 2725;
Харьковская область – 3381;
Херсонская область – 219;
Хмельницкая область – 1059;
Черкасская область – 897;
Черновицкая область – 5592;
Черниговская область – 711.

Больше всего заболевших выявлено во Львовской области (130 за сутки), Киеве (95) и в Ивано-Франковской области (88). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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