В Украине за сутки выявили более 900 новых случаев COVID-19

26.07.2020, 8:59, Новости дня

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 920 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Накануне COVID-19 обнаружили у 1106 пациентов.

Так, общее количество заболевших в Украине достигло 64 849.

С начала эпидемии скончались 1 605 пациентов (15 из них за последние сутки), выздоровели 35 807 человек (+310). Продолжают болеть 27 437 человек.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Винницкая область – 2549;

Волынская область – 3560;

Днепропетровская область – 1329;

Донецкая область – 850;

Житомирская область – 1709;

Закарпатская область – 4841;

Запорожская область – 734;

Ивано-Франковская область – 4025;

Киев – 7620;

Киевская область – 3503;

Кировоградская область – 693;

Луганская область – 120;

Львовская область – 8832;

Николаевская область – 546;

Одесская область – 2907;

Полтавская область – 394;

Ровенская область – 5623;

Сумская область – 430;

Тернопольская область – 2725;

Харьковская область – 3381;

Херсонская область – 219;

Хмельницкая область – 1059;

Черкасская область – 897;

Черновицкая область – 5592;

Черниговская область – 711.

Больше всего заболевших выявлено во Львовской области (130 за сутки), Киеве (95) и в Ивано-Франковской области (88).



Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.