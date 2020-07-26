 

Дзюба бросил шорты в фанатов после победного матча

26.07.2020, 8:48, Новости дня

В Сети появилось видео, на котором капитан «Зенита» Артем Дзюба, принесший победу своему клубу, снял шорты перед фанатами и бросил их им на трибуну.

Уже после награждения спортсмен проходил мимо трибун, и болельщики стали просить отдать им «рабочую футболку». Однако Дзюба, идущий в золотой футболке победителя, ответил фанатам, что ее уже забрали, после чего снял шорты и бросил в фанатов, опубликовал видео телеканал Рен ТВ.

Таким образом, оставшийся в футболке и трусах Дзюба проследовал в подтрибунное помещение.

Напомним, в субботу «Зенит» победил в матче с подмосковной командой «Химки» в четвертый раз в истории завоевал Кубок РФ по футболу. После матча игроки петербургской команды случайно разбили Кубок.

«Зенит» также досрочно стал чемпионом России по футболу сезона-2019/20.





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