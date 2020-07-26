 

Мэр Мариуполя Бойченко: В Мариуполе из кранов будет течь вода, которую можно пить

26.07.2020, 7:47, Новости дня

В авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что по системе водоснабжения в его городе будут подавать питьевую воду.

“Так будет. Я вам обещаю и обещаю жителям города Мариуполя. Как только я стал мэром, это был первый больной вопрос, транслированный мне со стороны жителей. Я это сделал приоритетом и начал искать решение. Искал в Украине, работал с нашими институтами и понял, что, в принципе, все, что предлагается, – это то, что было до этого. То есть ничего. Советский Союз ничего не придумал, как за 240 км из Северского Донца притащить воду в город Мариуполь. Все равно не хватало объема – ее смешивали. И по качеству вода, к сожалению, не отвечала нормам, соответственно, пить ее невозможно ни тогда было, ни сейчас. Что-то нужно было новое искать”, – отметил Бойченко.

По его словам, властям Мариуполя удалось привлечь в город французские инвестиции.

“Мы выехали за пределы Украины в поисках решения. И нашли это решение при поддержке посольства Франции в Украине. Когда-то Франция построила 50 комплексов системы очистки воды. Мы посмотрели и поняли, что это адаптивно подходит под город Мариуполь. Приехали эксперты из Франции, посмотрели – и говорят: “Да, мы готовы это сделать”. Был вопрос, где взять деньги. Министерство финансов Франции впервые за всю историю взаимодействия с Украиной отправило прямые инвестиции в город Мариуполь. Мы получили €64 млн”, – подчеркнул Бойченко.

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Бойченко был избран мэром Мариуполя осенью 2015 года.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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