Le Figaro – решение по Айя-Софии поставило крест на мечтах о светской и либеральной Турции

26.07.2020, 3:15, Новости дня

Западные страны лелеяли надежды, что Турция сможет стать либеральным и светским государством, но её лидер Реджеп Тайип Эрдоган выбрал иной путь, пишет Le Figaro. Пока что его критиковать решается только Франция, однако автор статьи уверена: Эрдоган ведёт опасную геополитическую игру.



Reuters

Мечты европейцев о светской и либеральной Турции теперь перешли в разряд иллюзий, пишет Le Figaro. Реджеп Тайип Эрдоган выбрал национализм, исламскую и авторитарную Турцию, и это отдалило его от его же традиционных союзников. Теперь автор статьи называет его одним из главных зачинщиков проблем на Ближнем Востоке — наряду с Путиным и Си Цзиньпином.

Шантаж мигрантами, борьба с курдами в Сирии, незаконный промысел в экономической зоне Кипра, нарушение прав человека — все эти действия Турции либо оборачиваются проблемой для европейской безопасности, либо идут вразрез с европейскими ценностями. Но когда Эрдоган вернул Святой Софии статус мечети, он поставил финальную точку в эпохе, когда было легко проложить мост между Востоком и Западом, пишет автор статьи.

Турция стала проблемой для её же союзников по НАТО. Они долгое время закрывали глаза на провокации Эрдогана, отмечает журналистка, приводя в качестве примера покупку Турцией комплексов С-400 у России. Но Анкара становилась всё менее и менее надёжным союзником для стран НАТО, союзником, который при необходимости ведёт свою игру и даже использует политику силы. Однако если ЕС может просто отказаться от планов по принятию Турции в свой состав, то НАТО, которое работает по принципу консенсуса, не может ни исключить Турцию, ни ввести против неё санкции.

Превратив собор Святой Софии в мечеть, Эрдоган поставил себя в один ряд с Мехметом Вторым, который завоевал Константинополь и впервые сделал из этого православного места мусульманское. Эрдоган стирает все достижения Ататюрка, пишет автор статьи, и тем самым пытается отвлечь внимание народа от провалов своей внутренней политики. Пользуясь американским безразличием и европейской нерешительностью, он укрепляется в южном Средиземноморье.

Однако, по словам автора статьи, именно с Францией у Эрдогана самые напряжённые отношения. Французские лидеры критиковали его и за решение по Святой Софии, и за влияние через турецкую диаспору во Франции. Но больше всего Париж возмутило вмешательство Турции в ситуацию в Ливии, где она изменила ход событий. Эммануэль Макрон даже сказал, что Турция несёт за эти действия «историческую ответственность».

Однако в своём противостоянии Турции Франция оказалась в одиночестве, отмечает автор статьи. США продолжают считать Турцию союзником. Великобритания согласна с Францией в целом, но опасается, что без поддержки НАТО Турция окажется в объятиях России. Германия хранит молчание, поскольку на её территории проживает большая турецкая община. Страны Восточной и Западной Европы, в свою очередь, следуют за Штатами. Франция в ответ приостановила участие в операции НАТО.

И всё же Эрдоган ведёт опасную геополитическую игру, предупреждает автор статьи. Он отдаляется от своих традиционных союзников, сближается с Россией, хотя в Ливии и в Сирии они поддерживают разные стороны конфликтов. При этом после путча 2016 года турецкая армия обезглавлена. Французский президент, в свою очередь, неоднократно говорил, что Европе самой нужно заняться своими средиземноморскими делами, напоминает Le Figaro.